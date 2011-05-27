В Петербурге выявили массовую фальсификацию сливочного масла

Кроме того, отклонения по пищевой ценности и микробиологическим показателям нашли в сгущенном молоке.

Специалисты испытательной лаборатории "ПЕТЭКС" провели проверку молочной продукции в петербургских торговых точках. Как сообщили в пресс-службе городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, эксперты отобрали для анализа по десять образцов ряженки, сгущенного и питьевого молока, йогурта, а также сливочного масла жирностью 82,5% и 72,5%.

В ведомстве уточняли, что почти 70% проверенных образцов масла не соответствовали установленным требованиям. В категории продукта жирностью 82,5% специалисты обнаружили нарушения в семи случаях из десяти. Отмечалось, что в пяти образцах произошла замена молочного жира растительным, а еще два оказались небезопасны с точки зрения микробиологии из-за повышенной бактериальной обсемененности, наличия дрожжей, плесени и бактерий группы кишечной палочки.

Среди масла жирностью 72,5% проблемы выявили в трех пробах, где также были зафиксированы факты фальсификации состава и присутствие кишечной палочки. Кроме того, отклонения по пищевой ценности и микробиологическим показателям нашли в сгущенном молоке. Образцы обычного питьевого молока и йогуртов превысили допустимые нормы содержания микроорганизмов. Единственной категорией, которая успешно прошла все испытания без единого нарекания, оказалась ряженка.

Председатель комитета Александр Ситов подчеркнул, что по итогам первого полугодия оборот розничной торговли пищевыми продуктами вырос на 6,6%. По его словам, такая динамика свидетельствует о растущем спросе и высокой активности сектора, однако это повышает ответственность всех участников цепочки поставок. Результаты проверок наглядно демонстрировали, что рост объемов реализации далеко не всегда сопровождается улучшением качества товаров. Ситов подчеркнул, что ключевая роль в мониторинге принадлежала лаборатории "ПЕТЭКС", так как именно ее исследования позволяли получать объективную системную оценку состояния продовольственного рынка города, а не просто фиксировать отдельные случаи нарушений.

Ранее мы сообщили о том, что в 60% кабачковой икры из магазинов Петербурга обнаружены повышенные нитраты.

Фото: unsplash (Sorin Gheorghita)