В МИД России оценили попытки Запада продолжить санкционную политику.

Французский политический лидер Эмманюэль Макрон, призывая усилить давление на Москву, в реальности фактически командует киевскому режиму совершать теракты на российской территории против мирного населения. Соответствующий комментарий журналистам издания kp.tu сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что говорит о словах президента европейской страны о том, что коллективный Брюссель вместе с международными партнерами будут продолжать усиливать давление на нашу страну и не поддадутся "усталости и запугиванию".

Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала сбор Молдавией средств на подсветку Эйфелевой башни.

Фото: МИД России