Появились жуткие детали о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым

Предположительно, что после гибели супругов Тарховых тела подвергли заморозке жидким азотом и расчленили.

История гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи обрастает новыми подробностями. Точную дату их смерти до сих пор не установили, но не исключено, что это могло случиться в новогоднюю ночь, сообщило KP.RU.

Последний раз супругов Тарховых видели в декабре 2024 года. Заведующая детским садом общалась с женой экс-мэра 18 декабря, а через два дня председатель ТСЖ видела ее на улице. В этот же день Наталья Тархова с внучкой были в бутике, выбрав вещи, они пообещала забрать покупку, но этого не произошло.

По словам их соседа, что в последних числах декабря пожилая женщина попросила помочь поднять упавшего мужа. При этом Тархов был в сознании и запаха алкоголя от него не чувствовалось.

В ходе следствия Екатерина Тархова свою вину признала частично. Она отрицает надругательство над телами и заявила, что главные действия выполнял ее сообщник. Мужчину объявили в розыск.

Также выяснилось, что внучка Екатерина приезжала в офис компании "Новитрек" за дивидендами деда в размере 500 тысяч рублей по доверенности. Также она пробовала продать бабушкин автомобиль.

Фото: Telegram / Следком Ленинградской области