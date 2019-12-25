ЕС включил "Уралдронзавод" в санкционный список

Ранее произошло покушение на главу компании.

Компания-производитель дронов "Уралдронзавод", на главу которой Владимира Ткачука во вторник вечером было совершено покушение под Екатеринбургом, ранее была включена Евросоюзом в санкционный список. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы. По данным издания, предприниматель пострадал вечером 4 августа после взрыва автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток в Свердловской области. Пациент был госпитализирован по сведениям от оперативных служб. Его водитель скончался при взрыве погиб, а сам бизнесмен не успел сесть в автомобиль. Сейчас в СМИ упоминают, что состояние здоровья Владимира Ткачука оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.



Европейский союз включил "Уралдронзавод" в 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря 2024 года. В официальном решении Совета регионального сообщества говорится о том, что компания производит FPV-дрон "Упырь", который широко применяется с осени 2023 года в ходе специальной военной операции. В "черном перечне" ЕС российское предприятие значится под номером 497. Ранее "РИА Новости" писали о том, что Владимир Ткачук числится в базе данных скандального украинского сайта "Миротворец", который считается в России экстремистским и террористическим. На онлайн-ресурсе мужчину обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также в "организации и финансировании производства средств" ведения боевых действий.

В ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций к середине осени, пишут СМИ.

Фото: pxhere.com