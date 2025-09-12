"Возьму автомат". Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать против России

Певица высказалась о возможном вторжении России на территорию Евросоюза.

Лайма Вайкуле, заработавшая своё состояние в России, пообещала взять оружие в руки и отправиться воевать против России. Об этом латвийская эстрадная певица заявила в интервью местным изданиям.

Журналисты попросили артистку ответить на вопрос о возможном вторжении России на территорию Евросоюза. В частности, Вайкуле спросили, что она будет делать, если "российская армия нападет на Латвию". Вайкуле ответила, что возьмет в руки автомат и будет стрелять в граждан России.

Кстати Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать миллионы на мероприятиях у участием российских артистов-иноагентов. В частности, крупный доход ей принесла организация Laima Rendezvous Jurmala 2026 в Юрмале.

Латвийская исполнительница с 2022 года негативно высказывается против России, однако это ей не мешает исполнять известные хиты "Вернисаж" и "Листья желтые" на русском языке. Также на своих выступлений Вайкуле выходила на сцену с флагом Украины.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)