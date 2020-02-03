Вайкуле выступила на русском языке после случая с флагом Украины

Латвийская исполнительница спела известные хиты "Вернисаж" и "Листья желтые".

Певица Лайма Вайкуле выступила на русском языке на празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Об этом сообщает портал TVNET.

Латвийская исполнительница спела известные хиты "Вернисаж" и "Листья желтые". Ее выступление состоялось 27 августа. Также на празднике с русскими песнями выступил певец Интрарс Бусулис.

Отметим, что ранее Вайкуле на одном из выступлений вышла с флагом Украины. Этот случай вызывал неоднозначную реакцию поклонников певицы.

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Видео: YouTube / Taleek W.