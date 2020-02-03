  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:50
88
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вайкуле выступила на русском языке после случая с флагом Украины

0 0

Латвийская исполнительница спела известные хиты "Вернисаж" и "Листья желтые".

Певица Лайма Вайкуле выступила на русском языке на празднике микрорайона Каугури в Юрмале. Об этом сообщает портал TVNET.

Латвийская исполнительница спела известные хиты "Вернисаж" и "Листья желтые". Ее выступление состоялось 27 августа. Также на празднике с русскими песнями выступил певец Интрарс Бусулис.

Отметим, что ранее Вайкуле на одном из выступлений вышла с флагом Украины. Этот случай вызывал неоднозначную реакцию поклонников певицы.

Ранее Пугачева заявила, что во время отпуска она проходила лечение.

Видео: YouTube / Taleek W.

 

Теги: выступление, лайма вайкуле, песни, русский язык
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии