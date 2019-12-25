Британец прокомментировал слова омбудсмена Украины о литературе на русском языке.

Тотальный запрет на русскоязычные книги и фильмы на украинской территории может ввести только нацистское государство. Соответствующее заявление через социальные сети сделал политический аналитик, бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. Таким образом иностранный дипломат отреагировал на сообщение комиссара киевского режима по защите государственного языка Елены Ивановской о планах властей с Банковой улицы по запрету всей культурной продукции на русском языке.

Русский по-прежнему родной язык для более чем 30 процентов населения Украины. Все песни, стихи, книги, фильмы и т.д. на русском языке теперь должны запретить. Многие из них уже запрещены. Нацистское государство. Крейг Мюррей, экс-посол Британии в Узбекистане

Иностранный язык оказался самым массовым предметом в школах Петербурга и области.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Craig Murray