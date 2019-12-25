Иностранный язык оказался самым массовым предметом в школах Петербурга и области

Почти 50 тысяч учителей работают в школах Петербурга и Ленобласти.

Петростат ко Дню учителя представил статистику о педагогах Петербурга и Ленинградской области. На начало 2025/2026 учебного года в двух регионах работают 48,5 тыс. учителей. Самым массовым предметом в школах оказались иностранные языки.

В Петербурге насчитывается 36,9 тыс. педагогов. Иностранные языки преподают 5728 учителей, русский язык и литературу — 4013, математику — 3486, физику — 1008 педагогов.

В Ленинградской области работают 11,6 тыс. учителей. Иностранные языки ведут 1358 педагогов, русский язык и литературу — 1334, математику — 1130, физику — 305 учителей.

Количество педагогов в обоих регионах за последние годы увеличилось. В Петербурге в 2021/2022 учебном году работали 34,5 тыс. учителей, в прошлом учебном году — 35,8 тыс., а сейчас их число достигло 36,9 тыс. В Ленобласти показатель вырос с 11 тыс. до 11,6 тыс. педагогов.

Большинство учителей работают в государственных и муниципальных школах. В Петербурге на них приходится 96 % педагогов, в Ленинградской области — 98 %. В частных образовательных учреждениях работают соответственно 4 % и 2 % учителей. Данные приведены со ссылкой на Минпросвещения России.

Ранее мы сообщили о том, что запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга.

Фото: Piter.TV