Запрет телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников из Петербурга

Мнение учителей практически совпадает с родительским – 85% педагогов проголосовали за запрет.

Подавляющее большинство россиян выступает за запрет мобильных устройств в классах. Согласно данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob с 26 июля по 24 августа 2026 года, 82% родителей одобряют решение Министерства просвещения убрать смартфоны с уроков.

Главными сторонниками дисциплины ожидаемо стали мужчины и старшее поколение: инициативу поддерживают 87% отцов против 77% матерей, а также респонденты старше 40 лет. Кроме того, уровень поддержки напрямую зависит от статуса опрошенного: идею разделяют 83% граждан с вузовским дипломом и 75% специалистов со средним специальным образованием. Чем ниже семейный доход (до 100 тысяч рублей), тем охотнее родители допускают использование гаджетов в школе.

Мнение учителей практически совпадает с родительским – 85% педагогов проголосовали за запрет. Они указывают на то, что телефоны мешают усвоению материала и провоцируют конфликты. При этом 9% преподавателей не согласны с тотальным ограничением, напоминая о необходимости гаджетов для поиска информации или реализации учебных проектов. Возрастная разница есть и здесь: опытные педагоги (старше 40 лет) поддерживают меру активнее (86%), чем начинающие специалисты (80%).

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Фото: Piter.TV