Нужно ли усложнять ЕГЭ из-за большого числа стобалльников: мнение эксперта

После заявления помощника президента, бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко о необходимости усложнить ЕГЭ из-за большого числа стобалльников вновь разгорелась дискуссия о том, каким должен быть выпускной экзамен.

Одни считают, что нынешняя система уже недостаточно хорошо различает сильнейших выпускников, другие указывают на проблемы самой системы поступления в вузы. О том, действительно ли ЕГЭ стал слишком простым и нужно ли менять его ради сокращения числа максимальных результатов, Piter.TV поговорил с кандидатом филологических наук, доцентом, экспертом ЕГЭ, членом конфликтной комиссии, автором более 120 пособий и 4 учебников по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, создателем Клуба для учителей и репетиторов ОК ЕГЭ Оксаной Беляевой. Эксперт подготовила более 40 стобалльников и сама сдала ЕГЭ по русскому на 100 баллов 4 раза.

– Как Вы относитесь к предложению Андрея Фурсенко усложнить задания ЕГЭ из-за большого количества стобалльников? Согласны ли вы, что нынешний экзамен недостаточно хорошо различает уровень подготовки самых сильных выпускников?

– Эта "проблема", которую так активно обсуждают в 2026 году, проблемой как таковой не является. Реальная проблема не в баллах, а в том, что бюджетных мест на нужных специальностях – кот наплакал. Даже если выпускник получит 90 и 100 баллов, его могут обогнать олимпиадники. Можно и нужно говорить о таких реально существующих проблемах, как сокращение бюджетных мест на некоторых специальностях и об изменении проходных баллов в вузах в связи с зачислением на общие бюджетные места существенного количества олимпиадников.

Безусловно, и "стобалльники", и победители олимпиад хотят учиться в вузе мечты, но если интересующий их факультет может выделить только 3 бюджетных места, то не стоит обсуждать количество стобалльников в стране. Государству, возможно, есть смысл менять ситуацию с количеством мест в вузах, обществу – направить на эту проблему внимание государства, а семьям и выпускникам более реалистично выбирать стратегию поступления.

Совет эксперта: Не ждите, пока государство поменяет правила. Откройте сайт вуза мечты прямо сейчас и посмотрите проходные баллы за 3 года. Если у поступивших 95+ по всем предметам – готовьте запасной вариант в региональном вузе, где конкурс ниже. Это сэкономит нервы и деньги на платное отделение. Например, сравните проходные баллы на такую редкую и перспективную специальность как "Геодезия и картография" в МГУ, СПбГУ и КФУ – и результаты вас удивят!

– По Вашим наблюдениям как учителя, действительно ли в последние годы стало больше учеников, способных получить 90–100 баллов? С чем Вы связываете эту тенденцию?

Наблюдения учителей, репетиторов, создателей онлайн-школ показывают, что у выпускников появляется и даже становится стабильной, предсказуемой возможность сдать ЕГЭ на сверхвысокие баллы. Средний балл по русскому языку в классе, с которым работает сильный учитель, может быть выше 86, то есть на 10-20 баллов превышать обычные показатели. Выпускники в таком классе сдают другой экзамен, более лёгкий? Нет, они по-другому готовятся к ЕГЭ!

Успехи высокобалльников ни в коем случае не связаны с "упрощением" самих экзаменов. ЕГЭ становится сложнее и "опаснее" с точки зрения ловушек, и это касается именно сильных учеников. За последние 3-4 года существенно изменилась система подсчета баллов, в разы выросла "цена" одной ошибки, появились задания, так или иначе выходящие за рамки школьной программы или требующие дополнительных знаний и навыков.

И это касается всех предметов: за речевую ошибку на одной из 7 страниц сочинений по литературе выпускники теряют сразу 6 баллов, на обществознании должны сходу описать специфику налогового вычета (а такого задания не было ни на уроке, ни в упражнениях для подготовки), в тесте по русскому языку пытаются понять, как пишутся слова "супер...ёлка" и "орг...единица", на химии не могут разобраться с кристаллогидратами.

Точнее, самые сильные – могут, но это требует времени на экзамене, и справятся с такими заданиями выпускники, которые готовились к ЕГЭ ответственно и серьезно, и, скорее всего, в дополнение к занятиям в школе выделили достаточно ресурсов на самостоятельную подготовку, дополнительные занятия с учителем, с репетитором или в онлайн-школе.

Совет эксперта: выпускник получает 90+ не потому, что ЕГЭ легкий, а потому что вы нашли оптимальный вариант подготовки и ребёнок научился видеть "ловушки". Если кто-то говорит, что экзамен упростят, – не верьте. Если говорят, что экзамен "усложнят", – не бойтесь! Но в 2026-27 учебном году готовиться придется еще жестче, разбирая не только школьную базу, но и "подводные камни".

– Было бы, на Ваш взгляд, эффективнее ввести дополнительный экзамен/этап отбора для выпускников, которые уже набрали 100 баллов?

– Создатели ЕГЭ с первых шагов существования этого экзамена пытаются двигаться в двух направлениях одновременно. С одной стороны, ЕГЭ – это форма Итоговой государственной аттестации, то есть экзамен, который должен показать, как выпускник освоил школьную программу. С другой – это форма отбора в вузы (и в большинстве случаев он заменяет вступительные экзамены). Неудивительно, что такая траектория создаёт определённые проблемы и ежегодно дает повод для критики и обсуждения.

Дополнительный этап отбора – логичный шаг, и на мой взгляд, его должны проходить не стобалльники, а все абитуриенты, набравшие проходной балл. Это снизит напряжение в вузах, где на первом курсе выясняется, что многие выпускники-высокобалльники не готовы к учебе и по сути не обладают компетенциями, необходимыми для получения высшего образования.

– Есть ли риск, что более сложный ЕГЭ начнет проверять не столько школьные знания, сколько специальную подготовку именно к нестандартным и олимпиадным заданиям? Где здесь должна проходить граница?

– Скорее всего, нестандартные задания – это единственный вариант усложнения экзамена, и в этом случае нужно будет говорить о том, что профильный экзамен не является формой ГИА (Государственная итоговая аттестация - прим.ред.). Если такая необходимость действительно есть, то можно ввести, под контролем государства и ФИПИ, дополнительный экзамен вне школы. Такой экзамен может стать альтернативой олимпиадам и ДВИ (Дополнительное вступительное испытание - прим.ред.).

– Каким, по-Вашему, должен быть хороший ЕГЭ: экзамен, который позволяет получить 100 баллов только действительно исключительным выпускникам, или экзамен, который должен объективно показывать уровень подготовки максимально большого числа школьников?

– Сейчас рано подводить итоги экзамена 2026 года, однако 100 баллов получают действительно исключительные выпускники. И если их становится больше, то это не показатель "упрощения экзамена", а результат серьезной многомесячной и даже многолетней работы учителей, репетиторов, старшеклассников и родителей. Это реальная победа, а не ошибка статистики проведения ЕГЭ.

Совет эксперта: Не обращайте вниманиие на панику в новостях. ЕГЭ не станет легким, но уже сегодня он достаточно сложен, чтобы отсеять слабых. Ваш ребенок не обязан быть гением и стобалльником, так же как ребята, которые занимаются спортом, не обязаны становиться кмс. Просто убедитесь, что он знает не только школьную программу, но и "капканы", о которых говорят опытные преподаватели. И всегда имейте под рукой План Б (вуз попроще/платное отделение/целевое обучение). Это спасет вашу психику и поможет не превращать решаемую задачу в нерешаемую проблему.

Фото: Из личного архива Оксаны Беляевой