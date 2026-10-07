Ларри Джонсон полагает, что украинским властям придется переезжать из столицы.

Власти с Банковой улицы могут быть вынуждены переехать из столицы на западную часть Украины, в город Львов. Соответствующее заявление в эфире норвежского профессора Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что в настоящее время Вооруженные силы России владеют инициативой на всех участках фронта. Он добавил, что одновременно с атаками ведутся воздушные удары по объектам военной инфраструктуры киевского режима.

В связи с российскими ударами властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работать... Мы видим, что атаки российских войск идут с севера на юг, <...> и вдоль всей линии соприкосновения они продвигаются вперед.. Ларри Джонсон, аналитик

Аналитик Джонсон: усиление российских атак приведет к краху ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

