Ветеран ЦРУ сообщил, куда Зеленскому придется эвакуироваться из Киева

Власти с Банковой улицы могут быть вынуждены переехать из столицы на западную часть Украины, в город Львов. Соответствующее заявление в эфире норвежского профессора Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что в настоящее время Вооруженные силы России владеют инициативой на всех участках фронта. Он добавил, что одновременно с атаками ведутся воздушные удары по объектам военной инфраструктуры киевского режима.
В связи с российскими ударами властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работать... Мы видим, что атаки российских войск идут с севера на юг, <...> и вдоль всей линии соприкосновения они продвигаются вперед..
Ларри Джонсон, аналитик
Аналитик Джонсон: усиление российских атак приведет к краху ВСУ.
Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все