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Ветеран ЦРУ сообщил, куда Зеленскому придется эвакуироваться из Киева

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Ларри Джонсон полагает, что украинским властям придется переезжать из столицы.

Власти с Банковой улицы могут быть вынуждены переехать из столицы на западную часть Украины, в город Львов. Соответствующее заявление в эфире норвежского профессора Гленна Дизена сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что в настоящее время Вооруженные силы России владеют инициативой на всех участках фронта. Он добавил, что одновременно с атаками ведутся воздушные удары по объектам военной инфраструктуры киевского режима.

В связи с российскими ударами властям Украины придется перебраться во Львов. Они не смогут оставаться в Киеве и продолжать там работать... Мы видим, что атаки российских войск идут с севера на юг, <...> и вдоль всей линии соприкосновения они продвигаются вперед..

Ларри Джонсон, аналитик 

Аналитик Джонсон: усиление российских атак приведет к краху ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen
 

Теги: ларри джонсон, цру
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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