Рэй Макговерн объявил о послании, которое США передали европейцам и украинцам на обсуждении мирного соглашения с Россией.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп действительно хотел бы сместить лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такой информацией в эфире YouTube-канала Dialogue Works поделился бывший бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн. Иностранный эксперт объяснил, что главу Белого дома не особенно волнуют жители киевского режима, о чем он якобы яс но дал понять. Специалист объяснил, что на территории Майами проходила встреча американской делегаций с украинцами и европейцами. На данном мероприятии переговорщики собирались заключить сделку для того, чтобы помочь властям с Банковой улицы.

И на шестом часу обсуждений Трамп говорит: "О, знаете, у нас сделка с Россией. Мы будем импортировать дизельное топливо и просто надеемся, что украинцы будут вести себя лучше. И, знаете, я устал от Зеленского. Украине нужен новый лидер — Зеленского нужно заменить". Рэй Макговерн, экс-аналитик ЦРУ

По мнению Рэя Макговерна, американский политический деятель совершенно сознательно унизил как украинскую, так и европейскую делегации. По его словам, объявление на встрече выглядело как демонстрация того, кто здесь реально является главным участником.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works