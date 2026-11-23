Кандидат во французские президенты на выборах 2027 года от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сообщила гражданам, что не планирует совершать рабочую поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, так как политический деятель решила не совершать никаких иностранных поездок во время проводимой кампании. Соответствующее заявление местный законодатель сделала в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос ведущего программы о причинах своего неделания посещать украинскую территорию.

В 2017 году я совершила множество зарубежных поездок, и этот опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года мне не следует этого делать. Марин Ле Пен, политик из Франции

Известно, что первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года.Если ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50 процентов поддержки населения, то два кандидата, заручившиеся максимальной поддержкой избирателей, затем примут участие во втором туре. Он намечен на 2 мая.

Politico: Ле Пен предложит упразднить дипслужбу ЕС, если победит на выборах.

Фото и видео: YouTube / Marine Le Pen