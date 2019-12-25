Кондиционеры без согласования установили на историческом здании в центре Петербурга.

КГИОП объявил предостережение Государственному музею истории Санкт-Петербурга из-за установки кондиционеров на фасаде исторического здания без согласования. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

Речь идёт об объекте культурного наследия федерального значения "Дом штаб-офицерский", расположенном в Петропавловской крепости по адресу: дом 3, литера В. Во время проверки специалисты обнаружили дополнительное инженерное оборудование на северо-западном фасаде.

Установка кондиционеров не была согласована с КГИОП. При этом охранное обязательство предписывает музею поддерживать памятник в надлежащем состоянии и не допускать изменений его внешнего облика.

Ведомство потребовало от руководства учреждения демонтировать оборудование, размещённое без разрешения.

По данным "Контур.Фокус", с февраля 2025 года Государственный музей истории Санкт-Петербурга возглавляет Владимир Григорьев. Учреждение работает с 1993 года, его единственным учредителем является город.

Фото: unsplash (P. L.)