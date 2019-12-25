ГАТИ вынесла предостережение жилищному агентству Московского района.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) вынесла предостережение Санкт-Петербургскому государственному казённому учреждению "Жилищное агентство Московского района". Поводом стали земляные работы, которые подрядчик начал без необходимого разрешения. Информация об этом опубликована на сайте Генеральной прокуратуры.

Как следует из документа, признаки нарушения обязательных требований в сфере благоустройства выявили в ходе мониторинга с использованием Единой системы электронного документооборота органов власти Петербурга.

Заказчик не получил в ГАТИ разрешение на проведение работ. При этом привлечённый им индивидуальный предприниматель приступил к разработке грунта на глубину более 0,4 метра возле дома № 66 на улице Костюшко.

В инспекции указали, что выявленные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии административного правонарушения. В связи с этим предостережение направили жилищному агентству Московского района.

Директором учреждения является Валерий Разгулов. По данным исходного материала, организация выступает ответчиком в 24 арбитражных делах на общую сумму 14 млн рублей.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)