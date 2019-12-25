Похоронную службу Петербурга обязали обеспечить сохранность исторической могилы.

КГИОП вынес предостережение Санкт-Петербургскому государственному казённому учреждению "Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела". Организацию обязали соблюдать требования к содержанию Смоленского лютеранского кладбища, где находится могила первого русского профессора стоматологии Александра Лимберга. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры.

Смоленское лютеранское кладбище имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Согласно предостережению, похоронная служба должна поддерживать его территорию в надлежащем техническом, противопожарном и санитарном состоянии.

Александр Лимберг считается одним из основоположников отечественной стоматологии и детского лечения зубов. В 1883 году он основал в Петербурге общество дантистов, а с 1886 года начал регулярно осматривать и лечить детей. В 1900 году врач возглавил первую в России кафедру зубных болезней.

Лимберг умер в 1906 году в деревне Юкки под Петербургом. Последние годы жизни он страдал прогрессирующим заболеванием лёгких и незадолго до смерти оставил должность заведующего кафедрой. Врача похоронили на Смоленском лютеранском кладбище.

Директором специализированной похоронной службы является Дмитрий Ислентьев. По информации, приведённой в исходной публикации, учреждение также выступает ответчиком в четырёх арбитражных делах на общую сумму 3,2 млн рублей.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)