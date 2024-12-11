Ведущий хирург-трансплантолог РФ Алексей Ананьев скончался в Петербурге

Ему было всего 49 лет.

В ночь на четверг, 16 января, скончался известный трансплантолог Алексей Ананьев, сотрудник Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Ему было всего 49 лет. Эту печальную новость подтвердили в пресс-службе учреждения.

Коллеги и близкие назвали уход Ананьева неожиданным и тяжёлым ударом. Ананьев был человеком, полностью преданным своей работе, глубоко переживавшим за каждого пациента, готовым всегда прийти на помощь.

Институт также отметил, что Алексей Ананьев являлся одним из ведущих хирургов-трансплантологов России, возглавлял отдел трансплантации органов и донорства, благодаря чему спас множество жизней.

Ранее мы сообщили о том, что умер петербургский фотограф Александр Дроздов.

Фото: Telegram / Будни Джанелидзе