  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер петербургский фотограф Александр Дроздов
Сегодня, 13:59
234
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Умер петербургский фотограф Александр Дроздов

0 0

Союз журналистов выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам мастера, отметив его вклад в культуру и журналистику города.

Выдающийся фотограф и заслуженный работник культуры РФ Александр Иванович Дроздов скончался в Петербурге, сообщает городское отделение Союза журналистов России.

С 1979 года Дроздов работал фотокорреспондентом в газетах "Ленинградская правда" и "Санкт-Петербургские ведомости", а также сотрудничал с другими средствами массовой информации.

Союз журналистов выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам мастера, отметив его вклад в культуру и журналистику города. Несмотря на болезни, Александр Иванович продолжал фотографировать практически до последнего дня. Его исключительная скромность и талант снискали ему глубокое уважение среди коллег.

Информация о дате и месте прощания пока отсутствует.

 Ранее скончался петербургский сценарист и писатель Борис Голлер.

Фото: Telegram / СЖР на Невском

Теги: некролог, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии