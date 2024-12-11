Умер петербургский фотограф Александр Дроздов

Союз журналистов выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам мастера, отметив его вклад в культуру и журналистику города.

Выдающийся фотограф и заслуженный работник культуры РФ Александр Иванович Дроздов скончался в Петербурге, сообщает городское отделение Союза журналистов России.

С 1979 года Дроздов работал фотокорреспондентом в газетах "Ленинградская правда" и "Санкт-Петербургские ведомости", а также сотрудничал с другими средствами массовой информации.

Союз журналистов выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам мастера, отметив его вклад в культуру и журналистику города. Несмотря на болезни, Александр Иванович продолжал фотографировать практически до последнего дня. Его исключительная скромность и талант снискали ему глубокое уважение среди коллег.

Информация о дате и месте прощания пока отсутствует.

Ранее скончался петербургский сценарист и писатель Борис Голлер.

Фото: Telegram / СЖР на Невском