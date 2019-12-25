Сейчас страна проводит расследование инцидента.

Ливийская армия пресекла первую и вторую попытку атаки на российские суда в Бенгази. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания RT со ссылкой на собственные источники в военной среде. В СМИ пояснили, что такие катера оснащены американской спутниковой системой Starlink и, предположительно, были запущены с украинской базы в Ливии. Сейчас технические группы изучают навигационные системы захваченных БПЛА и проводят необходимые экспертизы.

Во время первой атаки были перехвачены четыре из шести украинских безэкипажных катеров класса MAGURA. На борту российского корабля произошли взрыв и пожар. При второй попытке украинский БЭК взорвали в море, прежде чем он достиг своей цели. сообщение от СМИ

Ранее об атаке по российскому военному кораблю власти Ливии сообщили в воскресенье, 22 ноября. Национальное правительство страны заметило, что инцидент зафиксирован утром на территории военной базы в Бенгази. Предварительное расследование говорит о том, что взрыв произошел на борту корабля. Российский борт пришвартовался в местном морском порту и, вероятно, был атакован. Власти Ливии поручили компетентным органам начать всестороннее расследование. Свои действия они координируют с российской стороной.

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Фото: Phxere.com