В NBC News отметили, что сокращение числа американских военнослужащих и сотрудников дипломатических миссий схоже с процессом вывода персонала, предшествовавшим началу военной операции США против Ирана в феврале 2026 года.

США в последние дни сокращают численность своих военнослужащих на базах в Ближневосточном регионе. Соответствующей информацией местной аудиторией поделился американский телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники. В СМИ объяснили зрителям программы, что вывод войск затронул базы в Иордании, Катаре и Кувейте. Также 21 октября руководителей некоторых дипломатических представительств США в регионе власти США уведомили, что их дипломатическим миссиям предстоит работать в условиях сокращения численности сотрудников.

Мы регулярно перебрасываем американских военнослужащих и ресурсы в целях оптимизации. Мы не обсуждаем эти передвижения. Тимоти Хокинс, представитель Центрального командования ВС США

Западное новостное агентство The Reuters со ссылкой на представителей вашингтонской администрации сообщило, что Госдепартамент США готовится вывезти сотрудников из ряда американских посольств на Ближнем Востоке. Такое решение якобы принято из-завозможной военной операции в отношении йеменского мятежного движения (хуситы). Пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт позже объяснил общественности, что внешнеполитическое ведомство отдало распоряжение о выезде не занимающих критически важных должностей сотрудников Госдепартамента и членов их семей из Саудовской Аравии.

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