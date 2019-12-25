Политолог назвал условия эффекта от атак хуситов на Саудовскую Аравию

Дмитрий Бридже объяснил, какие именно проблемы формируются на мировых энергетических рынках.

Эффект атак движения "Ансар Аллах" на Саудовскую Аравию усилится при соблюдении некоторых условий. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал российский политолог Дмитрий Бридже. Эксперт оценил влияние таких ракетных ударов на стоимость нефти на мировых рынках. Специалист добавил, что сейчас проблема связана не только с количеством доступных энергетических ресурсов, но также и сроками поставки топлива. В частности, подорожание будет касаться страхования грузов, фрахта и содержания запасов нефти.

Эффект усилится, если атаки станут регулярными и одновременно затронут производство, экспортные терминалы и транспорт. Дмитрий Бридже, политолог

Эксперт добавил, что резервные добывающие мощности мало помогают в вопросе в том случае, если дополнительные объемы невозможно безопасно вывезти покупателям.

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