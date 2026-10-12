Каллас: Саудовская Аравия попросила ЕС усилить миссию ВМС в Красном море

Глава МИД ЕС сообщили о работе миссии Aspides.

Официальные власти из Эр-Рияда попросили Европейский союз усилить собственную военно-морскую миссию под названием Aspides в акватории Красного моря, а также помогать проводу гражданских судов через Баб-эль-Мандебский пролив. Соответствующими данными экс-премьер-министр Эстонии, действующий министр по иностранным делам и политики безопасности ЕС Кая Каллас поделилась с западными журналистами по прибытии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств регионального сообщества. Мероприятие организовано в Люксембурге.

Саудовская Аравия попросила ЕС усилить нашу миссию Aspides в Красном море, чтобы она работала рука об руку с силами Саудовской Аравии, помогая проводить суда через Баб-эль-Мандебский пролив. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Иностранка также осудила удары хуситов из йеменского движения по аэропорту Эр-Рияда.

Каллас призвала страны ЕС отдать Украине ракеты ПВО из собственных запасов.

Фото: European Commission