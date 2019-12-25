Мака Бочоришвили оценила встречу в Минске представителя Тбилиси с Михаилом Галузиным.

Грузия в первую очередь должна преодолеть страх разговора с российским руководством, с которой имеются проблемные вопросы. Соответствующего мнения придерживается руководитель внешнеполитического ведомства страны Мака Бочоришвили. Дипломат дала такой ответ в эфире местного телеканала "Имеди". Эксперт прокомментировала прошедшую 19 ноября встречу в Минске специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Москвой Георгия Зурабашвили и заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина.

В последние годы оппоненты пытались посеять страх диалога и разговора с Россией и его неприемлемость. С другой стороны, это страна, с которой у нас больше всего проблем и самые большие проблемы, и решить эти проблемы без диалога невозможно. Соответственно, в первую очередь мы должны преодолеть страх разговора. Нет ничего страшного говорить с тем, с кем у тебя проблемы. Мака Бочоришвили, глава МИД Грузии

Иностранная чиновница уверена, что, напротив, диалог о проблемных вопросах необходимо приветствовать. Говоря о прошедшей в Минске встрече, дипломат отметила, что мероприятие было необходимо, исходя из национальных интересов Грузии и местного населения. Она добавила, что сейчас в двусторонних отношениях есть такие вопросы, которые требуют немедленного диалога.

Мэр Тбилиси сделал громкое заявление о санкциях против России.

Фото и видео: YouTube / TV IMEDI