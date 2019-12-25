Каха Каладзе объяснил двойственность политики Евросоюза в отношении Грузии.

Введение санкционного давления в отношении России по требованию Европейского союза просто погубит Грузию. Соответствующее заявление местным журналистам с телеканала "Имеди" сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Иностранный политический деятель задался вопросом о том, почему западные страны требуют от Грузии пойти на шаг, который нанесет ей серьезный урон. При этом в коллективном Брюсселе по-прежнему говорят о якобы дружественном отношении к республике.

... Параллельно требуют чего-то такого, о чем ты с самого начала знаешь, что это будет губительно для твоей страны, разрушительно для твоей экономики и для твоего собственного населения. Каха Каладзе, мэр Тбилиси

Петербурженку поймали на фиктивном браке с гражданином Грузии.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / Kakha Kaladze კახა კალაძე