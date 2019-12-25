Петербурженку поймали на фиктивном браке с гражданином Грузии

Фиктивный брак с грузином обернулся уголовным делом для петербурженки.

В Приморском районе Петербурга 23-летняя женщина и её неустановленный сообщник оформили фиктивный брак с 39-летним гражданином Грузии. Об этом сообщает МВД.

По данным следствия, отношения официально зарегистрировали в марте 2022 года, однако намерений создать семью у участников союза не было. В августе 2024 года иностранец получил бессрочный вид на жительство в РФ.

5 ноября 2026 года силовики задержали предполагаемую участницу преступной схемы. За организацию незаконной миграции ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Пока женщину отпустили под подписку о невыезде. Также решается вопрос о прекращении действия незаконно полученного иностранцем вида на жительство.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в 2025 году стало больше браков.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)