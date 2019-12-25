Также он высказывал угрозы убийством в адрес женщины.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга задержали мужчину, который пытался задушить сожительницу. По словам потерпевшей, это произошло не в первый раз.

Ночью 25 ноября в полицию поступила информация о том, что в квартире на Ленской улице случилась драка. Оттуда доносились грохот и крики. На месте сотрудники вневедомственной охраны установили 43-летнего злоумышленника, напавшего на свою возлюбленную в ходе бытового конфликта. Также он высказывал угрозы убийством в адрес женщины.

Задержанного увезли в 13-й отдел для разбирательства. Пострадавшей в травмпункте диагностировали следы сдавливания в области шеи.

Ранее на Piter.TV: мужчину из Павлово обвиняют в удержании женщины и угрозах убийством. Фигурант заключен под стражу.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти