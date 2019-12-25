Глава Франции объяснил, что именно ударило по стране "всей силой".

Франция лишилась доступа к важным для европейского государства рынкам сбыта собственной сельскохозяйственной продукции в тот момент, пока Москва успешно укрепила свои позиции на них. Соответствующее заявление сделал глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон. Слова политического лидера из Парижа привели представители пресс-службы местной администрации. Глава Франции заметил, что еще несколько лет назад россияне являлись клиентами, а теперь благодаря глобальному потеплению на планете сами собирают по два урожая в год. Таким образом страна стала крупным экспортером на мировые рынки.

Для наших производителей зерновых, картофеля и прочей продукции зачастую весьма значимые рынки оказались закрыты. Более того, в результате сочетания геополитических факторов и климатических изменений некоторые из наших бывших рынков сбыта не только закрылись для нас, но и превратились в наших конкурентов. Эмманюэль Макрон, глава Франции

По данным от Министерства сельского хозяйства Франции, урожай пшеницы и других зерновых в стране в 2026 году упал на фоне сильной жары. Такой результат зафиксирован даже несмотря на увеличение посевных площадей.

Le Parisien: двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание перед Макроном.

Фото и видео: YouTube / Emmanuel Macron