Ущерб, причинённый владельцу гаджета, превысил 150 тыс. рублей.

В Петербурге 19-летний работник пункта выдачи заказов (ПВЗ) на проспекте просвещения попался на крупной краже. Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, преступление произошло 20 апреля 2026 года. В свой первый рабочий день в пункте выдачи молодой человек вскрыл посылку, в которой находился мобильный телефон, и присвоил гаджет. Чтобы скрыть пропажу, он сообщил покупателю, что произошла ошибка продавца и товар якобы не поступал на склад.

Позже обвиняемый успел продать похищенный телефон. Ущерб, причинённый владельцу, превысил 150 тыс. рублей. Теперь судьбу молодого человека решит Калининский районный суд.

Ранее мы сообщали, что 17-летнего работника ПВЗ на Софийской улице обвинили в краже товаров на сумму более 500 тыс. рублей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)