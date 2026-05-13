Видео: сотрудник пункта выдачи украл товар на 1 млн рублей

До задержания часть смартфонов он успел продать.

Товар на 1 млн рублей пытался вынести сотрудник одного из московских пунктов выдачи. В рюкзак он положил партию смартфонов. 22-летнего злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Известно, что это произошло на Фестивальной улице. В конце смены молодой человек переложил дорогостоящие телефоны в рюкзак и ушел домой. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, как фигурант покидает свое рабочее место. Сумму ущерба оценивают в 1 миллион рублей.

Задержать сотрудника удалось на улице Дыбенко. Оказалось, что часть похищенного он уже успел продать и потратить деньги на личные нужды. Другую часть оперативники изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Видео: МВД РФ