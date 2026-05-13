Сегодня, 9:41


Видео: сотрудник пункта выдачи украл товар на 1 млн рублей

До задержания часть смартфонов он успел продать.

Товар на 1 млн рублей пытался вынести сотрудник одного из московских пунктов выдачи. В рюкзак он положил партию смартфонов. 22-летнего злоумышленника задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. 

Известно, что это произошло на Фестивальной улице. В конце смены молодой человек переложил дорогостоящие телефоны в рюкзак и ушел домой. На кадрах, которые оказались в распоряжении редакции, видно, как фигурант покидает свое рабочее место. Сумму ущерба оценивают в 1 миллион рублей. 

Задержать сотрудника удалось на улице Дыбенко. Оказалось, что часть похищенного он уже успел продать и потратить деньги на личные нужды. Другую часть оперативники изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Ранее сообщалось, что житель Петербурга, который обокрал пенсионера, получил три с половиной года колонии. 

Видео: МВД РФ

Теги: кража, мвд, пункт выдачи
