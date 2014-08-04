Петербуржец, обокравший пенсионера на "Горьковской", получил 3,5 года колонии

С карты пожилого горожанина было потрачено порядка 5 тыс. рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года фигурант увидел 70-летнего пенсионера в центре обслуживания мобильных телефонов у станции метро "Горьковская", остановил его и стал настойчиво навязывать свое общество. От общения пенсионер отказался, после чего подсудимый преследовал потерпевшего до остановки, где пытался ограбить. Он оказал сопротивление, и оба упали. Однако обвиняемый успел сорвать сумку с плеча жертвы. При этом злоумышленник выронил свою барсетку, когда убегал, ее передали полицейским. С карты пожилого горожанина было потрачено порядка 5 тыс. рублей.

Суд признал грабителя виновным и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск прокурора о взыскании в пользу пенсионера материального и морального вреда на общую сумму свыше 67 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал церковь в Красном Селе на 50 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV