Рецидивист обокрал церковь в Красном Селе на 50 тыс. рублей

Полиция Красносельского района Петербурга задержала подозреваемого в краже из церкви. Сумма ущерба составила не менее 50 тыс. рублей, сообщили в МВД России.
Правоохранителям поступила информация от настоятеля о хищении ящика с пожертвованиями в Красном Селе. По подозрению оперативно поймали 49-летнего рецидивиста, за плечами которого 17 судимостей, из них порядка 10 – за кражи и грабежи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ, похищенное частично изъято. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
