В деревне Пески ликвидирован подпольный цех по изготовлению спиртного

Правоохранители, следователи и сотрудники ФСБ России накрыли в деревне Пески Ломоносовского района подпольный цех по изготовлению водки, коньяка и виски. Были задержаны двое местных жителей 40 и 50 лет, а также их 43-летний иностранный сообщник, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фигуранты, не имея необходимой лицензии, наладили работу цеха по изготовлению крепкого алкоголя, оснастив его специализированным оборудованием для смешивания жидкостей и автоматизированной линией для розлива напитков. Полиция изъяла 10 тонн спирта и свыше 20 тыс. литров готового к продаже горячительного.

Складировали товар в помещении грузового терминала в Шушарах. В прицепе припаркованной там фуры обнаружили 26 еврокубов сырья. В общей сложности забрали порядка 30 тонн спирта.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, все трое задержаны. Расследование их противоправной деятельности продолжается.

