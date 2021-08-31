Ученые МГУ нашли связь между смертностью в стране и употреблением алкоголя

Эффект от борьбы с алкоголем всегда оказывается отложенным.

Показатели смертности в стране имеют взаимосвязь с динамикой смертности от алкоголизма. Это данные, которые основаны на анализе нескольких исторических периодов. Об этом пишет "Ведомости" со ссылкой на статью ученых МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований.

Согласно итогам их работы, пиковая смертность пришлась на 1980, 1994 и 2003 годы. Выяснилось, что существенное влияние на показатели оказали доступность горячительных напитков и экономические реформы. Особенно это подтверждает антиалкогольная кампания в 1985 году, когда показатели общей смертности и смертности от алкоголя начали снижаться одновременно.

Кроме того, снизилась статистика в 2003 году, тогда были приняты законы, направленные на регулирование оборота алкогольной продукции. Эксперты подчеркивают, что эффект от борьбы с алкоголизмом не мгновенный, а всегда отложенный.

