Психолог: почему в мае ментальное самочувствие становится хуже и как себе помочь

Это связано с циркадными ритмами и "внутренним ожиданием".

Из-за увеличения светового дня могут убиваться "циркадные ритмы". Это колебания различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Период таких ритмов обычно близок к 24 часам. Сбой в этом процессе может влиять на настроение человека. О том, чем отличается апатия от депрессии и как помочь себе в трудный период, рассказал 360.ru психолог Анатолий Абашин.

Почему в мае человек может чувствовать себя хуже, чем обычно?

Во-первых, это может быть связано с естественной перестройкой организма после зимы, когда на протяжении долгого времени не хватало свежих овощей и физической активности. Также у многих перед летом проявляется накопленная усталость.

Во-вторых, дело может быть в так называемом "внутреннем ожидании". Социум настроен радоваться солнцу и быть активным, но, если у человека нет сил на это, может появиться раздражение.

Человек несколько месяцев работает или учится, а это постоянная нагрузка. Потом наступают майские праздники, соответственно, сбивается ритм: вроде бы выходные, но сам по себе отдых получается рваным. Анатолий Абашин, психолог, КПТ-терапевт

Как отличить апатию от депрессии?

Если после сна, прогулки и активности, почеркивает специалист, человек снова чувствует себя хорошо, значит, с ним все в порядке. Но если усталость нарастает, а также появляются другие симптомы: изменения в весе, слабость, одышка и боль в какой-то из частей тела, то стоит обратиться к специалисту.

При депрессии человека ничего не радует. У пациента пропадает интерес к жизни, отсутствуют сон и аппетит, появляются тяжелые мысли о себе, жизни, будущем, согласно теории о триаде депрессии. Анатолий Абашин, психолог, КПТ-терапевт

Как помочь себе в сложные времена?

Психолог советует соблюдать базовые правила ЗОЖ: высыпаться, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, пить достаточное количество воды и добавлять в питание фрукты и овощи: 400-500 граммов клетчатки. Кроме того, врачи напоминают о возможности пройти в России обследование в рамках диспансеризации по полису ОМС.

Ранее сообщалось, что при несоблюдении здорового образа жизни последние 12 лет для человека могут оказаться тяжелыми.

Фото: Magnific

