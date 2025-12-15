Минздрав: при несоблюдении ЗОЖ последние 12 лет жизни человека могут быть тяжелыми

Последние годы жизни человека, который не придерживается здоровых привычек, будут сложными из-за хронических заболеваний. ЗОЖ способен прибавить 15% к средней продолжительности жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Министр здравоохранения подчеркнул, что медицина также способствует долголетию. Михаил Мурашко призвал мужское население так же внимательно относиться к своему самочувствию, как это делают представительницы женского пола.

Отметим, что здоровый образ жизни – это комплекс мер, направленных на укрепление физического и психического здоровья, профилактику заболеваний, повышение качества жизни. Его принципы включают несколько направлений: это сбалансированное питание, физическая активность, режим дня, укрепление иммунитета и эмоциональный настрой.

