Провокация или глубокий смысл: что художники современного искусства вкладывают в свои работы

Современное искусство часто вызывает споры и непонимание, что же художники вкладывают в свои работы: глубокий смысл или пустую провокацию?

Банан, приклеенный скотчем к стене, кляксы на холсте или инсталляция из скотча – современное искусство часто вызывает лишь недоумение и вопросы. Но за внешней абсурдностью и скандальностью нередко скрывается глубокая рефлексия, меняющая взгляд на мир. Где проходит грань между искусной провокацией ради "хайпа" и глубоким смыслом, который автор зашифровал в своем произведении? Давайте разбираться, что именно нам хотят сказать художники, когда картина не похожа на картину.

Непонятое и непринятое

Если вам кажется, что современное искусство раздражает большинство – вам не кажется. Согласно масштабному исследованию ВЦИОМ (сентябрь 2025), почти половина наших сограждан – 45%, настроены к современным формам творчества радикально консервативно. Они убеждены, что искусство обязано быть "красивым", а любые попытки шокировать — это нарушение нормы. Барьер непонимания подтверждает и ТАСС: по данным опроса (2020 г.), более 60% россиян честно признаются, что современное искусство для них — это лабиринт без карты. Отсутствие классической техники исполнения для многих становится поводом для мгновенного обесценивания.

Глобальная картина не менее противоречива. В ежегодном отчете The Art Market Report (Art Basel & UBS) за 2024 год отмечается, что около 30% потенциальных зрителей и начинающих коллекционеров на Западе чувствуют себя "исключенными" из диалога. Люди признаются, что усложненные концепции лишь усиливают дистанцию между автором и зрителем.

Цифры рисуют образ глухой стены. Но, прежде чем ставить крест на современном искусстве, стоит дать слово "другой стороне". Ведь за каждым спорным объектом стоит живой человек со своей логикой и опытом.

Человечки из скотча

"Осязаемость внутреннего пространства" – это проект петербургской художницы, представленный в Брусницын холле. Юля Шаркина занимается перформансом, работает как телесно ориентированный терапевт. Для нее работа с телом, телесными переживаниями, ощущениями и трансформациями – одна из самых волнующих тем.

Фото: Елизавета Антоненкова. Проект Юлии Шаркиной "Осязаемость внутреннего пространства"

Очень часто в беседах с друзьями или психологами мы слышим фразу: "почувствуйте свое внутреннее пространство". Эти внутренние образы всегда остаются такими неосязаемыми. При создании проекта я вспомнила свой опыт работы с Марком Дженкинсом (американский уличный художник – прим.ред.), когда он приезжал в Россию и давал воркшопы, он учил меня делать скульптуры. Но его история ближе к акционизму (форма современного искусства, в которой акцент перенесен с самого произведения на процесс его создания). Я же использую эту технологию как личный, трансформационный опыт. Он очень напоминает состояния окукливания, некий природный цикл перерождения. Вы можете увидеть это во всех моих проектах. В этот раз я решила использовать технологию скотча для создания прозрачных живых скульптур. Юля Шаркина, художник

На вопрос о том, важно ли, чтобы художника понимали и почувствовали, Юлия ответила следующее:

Мне важно, чтобы люди задумывались о чем-то. Я своими проектами всегда показываю различные способы и углы зрения, как мы можем взаимодействовать с самим собой. Это может быть какое-то внутреннее желание двигаться, или наоборот, сохраняться. В случае проекта "Осязаемость внутреннего пространства" мне хочется больше привлечь внимание людей к внутреннему свету. Безусловно, проект имеет много интерпретаций. Кто-то говорил, что это мумии, кто-то называл их повешенными. Но при этом, когда включается история света и взаимодействия пространства и скульптуры, контекст рождается совершенно конкретный. Юля Шаркина, художник

Юля Шаркина отмечает, что у ее работ нет единственно верной интерпретации.

Каждый человек всегда интерпретирует на том уровне, на который он способен. Я лишь собственным примером, образом, какой-то своей работой постараюсь человека подталкивать к каким-то мыслям. Но у меня нет какой-то концепции, которую я стараюсь растянуть на все работы. Я всегда приглашаю человека к проживанию. Проект "Осязаемость внутреннего пространства" – про очень личное проживание. Обычно в перформансе художник является актом и объектом искусства, за которым наблюдают, с кем взаимодействуют. В моем случае сам зритель становится участником, перформером, объектом и непосредственным соавтором инсталляции. Юля Шаркина, художник

Художница Юля Шаркина рассказала, что зачастую современное искусство вызывает отторжение у массовой аудитории, так как люди "привыкли есть вкусную еду и хотят, чтобы их кормили только приятными и красивыми картинками".

Когда мы сталкиваемся с чем-то, что вызывает в нас какие-то внутренние переживания – это уязвимость, а туда не очень хочется идти, тем более прилюдно. Но в прилюдной уязвимости есть много откровения. Ты чувствуешь себя вот так, и кто-то рядом с тобой может подтвердить это. Человек понимает, что он такой не один. Юля Шаркина, художник

По словам Юли Шаркиной, "Осязаемость внутреннего пространства" помогает заглянуть внутрь себя. И если бы нужно было описать инсталляцию одним словом – это было бы "внутренний свет".

Фото: Елизавета Антоненкова. Проект Юлии Шаркиной "Осязаемость внутреннего пространства"

Юлию абсолютно не обижает возникающая стена непонимания между ее работами и аудиторией.

Мы все очень разные. И думать о том, что обо мне думают другие, это слишком. Мне, конечно, хочется, чтобы было больше людей, которые понимают меня, чтобы не было ощущения, что я одна. Я стремлюсь быть понятной, хочу, чтобы этот опыт передавался, но я не обижаюсь. Юля Шаркина, художница

Юля Шаркина тесно связана с телесностью, поэтому от людей она часто получает не самый приятный отклик.

Очень часто кто-то видит в этом пошлость, но это лишь взгляд. Чтобы оценить наверняка, я предлагаю людям прийти на мой перформанс, чтобы прожить чувства на личном опыте. Чего-то нелепого или сильно запоминающегося не помню, но эта грань реального опыта и того, как это может выглядеть со стороны, в ней и заключается проблема неприятной интерпретации. Юля Шаркина, художник

На вопрос о том, что такое искусство, Юля Шаркина ответила следующее:

Искусство – это способ жить, смотреть на вещи, играть с собственным сознанием, потому что мы можем делать какие-то привычные вещи и не задумываться, зачем, как и почему мы это делаем. Когда я превращаю какую-то повседневность в ритуальность, когда я начинаю наблюдать эти циклы, когда вижу ритм и могу подложить под это какую-то историю, тогда повседневность превращается в искусство. Я задаю себе вопрос: "а как еще можно это рассмотреть?". Я, как автор собственных работ, собственной жизни и состояний, постоянно это разглядываю, чтобы всегда видеть очень большую картинку. Юля Шаркина, художник

Разорванный пиджак и холст в придачу

Артем Икона – интердисциплинарный художник, он создает фэшн-арт и пишет абстрактные полотна. На фестивале АРБАДАКАРБА в Брусницын холле он представил новые серии работ: "Господин Никто" и "Современный самурай". Но как именно художнику удается сохранять свою идентичность и двигаться вперед, когда правила игры меняются каждый день?

Искусство – это очень нестабильная ниша, поэтому художником часто приходится пробираться "через тернии к звездам", чтобы выйти на желаемый уровень дохода и заслужить признание аудитории. Артем Икона рассказал о своем нелегком пути в этом направлении.

Фото: Елизавета Антоненкова. Работы Артема Иконы

Я создаю искусство с 2019 года, но, к сожалению, еще не приблизился к той планке, чтобы искусство кормило меня полностью. Сейчас очень тяжелое время, все быстро меняется. Я только начинаю нащупывать какие-то возможности и стратегии для продвижения. Мы ездили на ярмарку в Нижний Новгород, попали на деньги – минус 150 тысяч. То есть, на свои деньги рискуем, делаем, пробуем, не всегда все получается. Несмотря на это, конечно, продолжаю заниматься искусством, я не могу не делать, я родился таким. Артем Икона, художник

Глубинно Артем ничего не хочет донести до зрителя, но он оставляет большое пространство для саморефлексии.

Безусловно, каждый человек на своем уровне воспринимает тот или иной слой и считывает его. Кто-то посмотрит на мою работу и подумает: "ну это кич" (клишированные произведения искусства серийного производства). Кто-то скажет: "это интересно", "это что-то про одежду", "это мой гардероб". Кто-то обратит внимание на то, что здесь нет лиц, и задумается, почему. Может быть, это про кризис идентичности. Кто-то посмотрит еще глубже и поймет, что на самом деле ничего не существует, и это некий манифест пустоты: из пустоты все рождается и в нее же исчезает. Тут все зависит от зрителя. Артем Икона, художник

Фото: Елизавета Антоненкова. Серия работ Артема Иконы "Господин Никто"

При создании одежды и картин Артем вдохновляется своими же работами.

Я создаю что-то, потом, через какое-то время, могу посмотреть на свой архив, и мне придет новая идея, новый виток. У меня все двигается по спирали. Я мало что смотрю в соцсетях, скорее делаю какие-то исследования из наблюдений, которые происходят вокруг меня. У меня есть аккаунт, где я долгое время коллекционировал разные фактуры, которые нас окружают. Теперь я создаю артефакты с фактурами из коробок, например из-под зубной пасты. Это все равно что, если бы мы поместили себя сейчас в 2360 год и как будто бы исследователи обнаружили, как тогда жили люди в наше время. Артем Икона, художник

Уроборос и уроборост

Катарина Кано работает в жанре фиджитал арт (вид искусства, в котором объединяется диджитальная и физическая формы).

В этой форме одно без другого не может быть. Анимация, которую я создаю не может существовать вне своей оболочки. Катарина Кано, художник

Фото: Елизавета Антоненкова. Серия работ Катарины Кано

Катарина Кано утверждает, что вдохновляться можно абсолютно всем.

Чего-то конкретного точно нет. Хотя, безусловно, есть режиссеры и художники, которые мне близки. Например, в моих последних работах мультипликационно-комиксная эстетика объединяется с кукольной-театральностью. Катарина Кано, художник

Катарина Кано рассказала о том, как идея на бумаге постепенно воплощается в жизнь.

Сперва я записываю идеи в блокнот, затем отрисовываю эскиз. Он выглядит как уже готовая скульптурная форма с внедренным анимационным образом. Потом создаю саму анимацию и приступаю к производству формы, в которую далее встраиваю экран. Но в процессе работы часто возникают нюансы, которые полностью корректируют направление. В результате может получиться то, что я задумала в четком исполнении, а может что-то отходящее. Но меня всегда поражает, как в процессе производства со мной случаются какие-то очень символические вещи, которые наполняют работу еще большим смыслом. То есть изначально у меня есть голая идея, и в процессе создания я понимаю, что она намного глубже, чем я ее изначально представляла. Катарина Кано, художник

Катарина часто сталкивается с непониманием со стороны массовой аудитории. Она считает, что восприятие всегда зависит от опыта зрителя.

Например, я делаю работы, которые не всегда могут быть понятны буквально, но есть определенный визуальный ряд, который у нас уже отпечатан, потому что мы все смотрели кино и мультипликацию, нам всем знакомы какие-то популярные комиксные образы. Я считаю, что важно давать зрителю визуальных помощников, но, сохраняя при этом пространство для более глубокого осмысления. Катарина Кано, художник

На фестивале АРБАДАКАРБА было представлено несколько работ Катарины, об одной из них она рассказала репортеру Piter.tv.

Фото: Елизавета Антоненкова. Серия работ Катарины Кано "Уроборост"

Я расскажу о серии работ "Уроборост" (отрицательный рост). Здесь какая-то из змей растет, а какая-то убывает, но какая из них что делает — это загадка. В этой работе заложен глобальный смысл: всегда там, где прибавляется, где-то убывает. Больше ничего не скажу, оставлю это на размышление зрителю. Катарина Кано, художник

Несмотря на статистику и тот самый "барьер непонимания", живой диалог с авторами доказывает обратное. Современное искусство перестает быть "мазней" или "пустой тратой времени", как только мы перестаем искать в нем правильные ответы и начинаем задавать правильные вопросы. За каждой абстрактной линией или фэшн-объектом стоит не попытка запутать зрителя, а приглашение к соавторству. Художники дают нам "визуальные ориентиры", но оставляют за нами право на собственное, глубокое осмысление.

Материал подготовила Елизавета Антоненкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Ранее на Piter.tv: Цифровая доступность музеев: какие экспонаты Петербурга можно изучить онлайн.

Главное фото: Елизавета Антоненкова. Проект Юлии Шаркиной "Осязаемость внутреннего пространства"