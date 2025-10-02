В Петербурге представили сборник о нацистском геноциде славян и колониальных практиках

В Санкт-Петербурге состоялась презентация нового научного сборника "Нацистский геноцид славян и колониальные практики", посвящённого преступлениям нацистской Германии на Восточном фронте в годы Второй мировой войны. Издание подготовлено основателем и руководителем проекта "Цифровая история" Егором Яковлевым совместно с издательством "Питер" и приурочено к памятной дате — Дню памяти жертв геноцида советского народа (19 апреля).

Как передаёт РИА Новости, Яковлев подчеркнул, что работа призвана восполнить дефицит профильной литературы в России. "В России до последнего времени ничего подобного не было", — заявил он. По его словам, за рубежом существует подробная литература о преступлениях на территории СССР, описанных именно в геноцидальных категориях, и новый сборник исправляет этот пробел.

В серию также вошла книга о восстании советских военнопленных в концлагере Маутхаузен, основанная на впервые обнародованных материалах. Председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев отметил, что совместно с социологами и психологами авторы попытались проанализировать причины событий, вошедших в историю под названием "охота на зайцев".

Концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 годы. За время его существования погибли более 100 тысяч человек, в том числе свыше 32 тысяч советских граждан. Одним из замученных в лагере узников стал генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на месте лагеря открыт мемориальный комплекс.

