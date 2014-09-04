В США назвали Израиль самым беззаконным государством в мире

Джеффри Сакс считает, что Израиль виновен в геноциде в секторе Газа.

Еврейское государство в настоящее время является самым беззаконным в мире, которое совершает масштабные военные преступления. Соответствующее заявление сделал экономист, профессор и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью для YouTube-канала американского журналиста Такера Карлсона. Иностранный аналитик указал, что сейчас Израиль совершает геноцид, чему являются свидетелями "бесчисленные наблюдатели по всему миру".

Не в интересах Америки быть изолированной в мире вместе с кровожадным государством-изгоем. Печально, но именно таким стало израильское правительство. Сейчас это самое беззаконное государство в мире. Оно совершает масштабные военные преступления. Джеффри Сакс, эксперт

Напомним, что в понедельник президент-республиканец из США Дональд Трамп обнародовал собственный план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов. Вашингтонское предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Палестинское радикальное движение ХАМАС и прочие группировки должны согласиться в том, что они не будут участвовать в управлении анклавом ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором Газа после этого должен перейти технократическим властям, действующим под надзором международного органа во главе с самим Дональдом Трампом. Ранее западные и ближневосточные СМИ указали, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Белого дома.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson