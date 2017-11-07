Отреставрированный Дом Петра Струкова в Петергофе станет центром изучения истории города

По просьбе местных жителей и краеведов после реставрации здание превратится в музейную площадку.

В эту субботу, 16 мая, губернатор Александр Беглов проинспектировал ход реставрации Дома Петра Струкова — одной из старейших частных построек Петергофа, возведённой в 1827–1830 годах. В 2030 году зданию, признанному объектом культурного наследия федерального значения, исполнится 200 лет.

Мы возвращаем Дом Струкова к жизни. Включили его в состав нашего петербургского учреждения культуры – Краеведческого музея города Ломоносов. Уже два года здесь проходят выставки и концерты. Но зданию необходимы ремонт и реставрация. Нужно менять инженерные сети. В этом году выделены средства на проект реставрации. Проектирование планируем завершить в следующем году. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы напомнил, что в советские годы в доме размещались квартиры, затем библиотека, а позже — Дворец бракосочетания. В последние несколько лет помещения не использовались.

После завершения реставрационных работ по просьбе жителей и краеведов в Доме Струкова будет развёрнута экспозиция, рассказывающая об истории Петергофа. Александр Беглов отметил, что уже сделаны первые шаги к современному использованию здания-памятника — в частности, установлена система автономного отопления. Глава города поручил в кратчайшие сроки выполнить косметический ремонт, чтобы проводить мероприятия в здании ещё до начала масштабной реконструкции.

Постройка в стиле классицизма была возведена по проекту архитектора Василия Федосеева. Первым владельцем стал генерал Пётр Струков (1803–1881) — крупный землевладелец и государственный деятель. Позже дом перешёл к его сыну Александру Струкову (1840–1911) — генералу от кавалерии, герою русско-турецкой войны 1877–1878 годов, участнику штурма Плевны.

Ранее Piter.TV сообщал, что праздник фонтанов в Петергофе объединил народы России.

Фото: Смольный