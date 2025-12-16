Анна Хилькевич пришла на ПМЭФ в грязном пиджаке

Актриса показала в соцсетях, как помощники прямо перед выходом пытались удалить пятна с её одежды салфеткой. Несмотря на неловкость, звезда решила не скрывать инцидент.

Актриса Анна Хилькевич столкнулась с неловкой ситуацией во время участия в Петербургском международном экономическом форуме. Она появилась на мероприятии в белом пиджаке, который оказался испачкан.

В своём блоге звезда поделилась кадрами, на которых помощники аккуратно пытаются удалить пятна салфеткой прямо перед выходом. Несмотря на казус, Хилькевич отнеслась к произошедшему с юмором и не стала скрывать закулисье подготовки от подписчиков.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский хоспис для детей и взрослых подготовил праздник для подопечных в честь своего 20-летия.

Фото: ВКонтакте / Анна Хилькевич