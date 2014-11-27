Петербургский хоспис для детей и взрослых подготовил праздник для подопечных в честь своего 20-летия

Открытие учреждения послужило отправной точкой развития детской паллиативной помощи во всей стране.

В четверг, 1 июня, в День защиты детей, состоялся традиционный праздник подопечных Петербургского хосписа для детей и взрослых. Как сообщил "Петербургский дневник", на этот раз торжество приурочено к 20-летию со дня основания учреждения.

Хоспис был создан протоиереем Александром Ткаченко при поддержке единомышленников. Его открытие послужило отправной точкой развития детской паллиативной помощи во всей стране. За годы работы организаторы смогли отрыть 4 4 стационарных отделения паллиативной медицинской помощи. Так, в 2010 году в Северной столице появился стационар первого детского хосписа в России, а в 2019-ом аналогичное учреждение заработало в Павловске и в Домодедово (Московская область). В прошлом году был открыт единственный в России стационар для молодых взрослых в городе Пушкине.

1 июня мы всегда отмечаем День защиты детей и все внимание направлено на них. А еще сегодня мы отмечаем 20-летие хосписа. Низкий поклон всему коллективу учреждения – искренним, добрым людям. В этот прекрасный день хочу пожелать всем мирного неба над головой. Александр Бельский , председатель Законодательного собрания Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей.

Фото: Ксения Ахмерова/ "Петербургский дневник"