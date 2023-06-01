Глава государства отметил, что Москва вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных регионов России.

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что Москва вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов страны. По его словам, в России вопросам воспитания детей и укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства.

Ранее Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах.

Видео: kremlin.ru