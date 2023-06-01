Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что Москва вновь встречает большую, сплоченную команду ребят из разных городов, поселков и новых регионов страны. По его словам, в России вопросам воспитания детей и укреплению семейных ценностей уделяется приоритетное внимание государства.
Ранее Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах.
Видео: kremlin.ru
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