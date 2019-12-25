Глава США заметил, что решение остается за главой Кремля.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что пока не знает, какое решение принял российский политический лидер Владимир Путин по поводу своего участия в саммите "Большой двадцатки" (G20) в штате Флорида. При этом глава вашингтонской администрации публично выразил уверенность в том, что его коллега из Москвы при желании может приехать в Майами 14 или 15 декабря.

Я не знаю. Если он захочет приехать, то он определенно сможет это сделать. Дональд Трамп, глава США

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее уведомил общественность о том, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения о том, поедет ли он лично на саммит G20 в Майами. На пресс-конференции в китайском городе Шэньчжэне российский президент сообщил СМИ, что обсуждал с американским коллегой во время рабочих контактов на саммите АТЭС тему участия в предстоящем саммите Группы двадцати.

Трамп в одностороннем порядке изменил совместное с НАТО заявление по Украине.

Фото: Белый дом