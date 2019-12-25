В Москве оценили работу Белого дома при демократах в медиаполе.

В Москве назвали тайным злом использование социальных сетей и медиаплатформ администрацией бывшего американского президента-демократа Джо Байдена для международного вмешательства и цензуры. Соответствующей информацией с подписчиками в социальных сетях поделился российский специальный представитель президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Тема письма "YouTube / NSC Sync on Russia" посвящена тайному использованию социальных сетей и медиаплатформ в целях международного вмешательства и цензуры, осуществляемому Советом национальной безопасности при Байдене и Агентством США по международному развитию (USAID). Тайное зло. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

К своей публикации представитель Кремля приложил скриншот электронного письма сотрудника Совета национальной безопасности США от 22 декабря 2022 года. В тексте упоминается, что западные компании Google и YouTube финансировали украинские СМИ через Европейский центр журналистики, а также планировали выделять гранты независимым российским изданиям.

Напомним, что 3 февраля 2025 года администрация Белого дома фактически приостановила деятельность USAID, которое выделяло значительный объем денежных средств на финансирование международных организаций.

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер должны были войти в делегацию США на саммит АТЭС.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev