Экс-глава США указал на реакцию российского президента на предупреждения Белого дома.

Бывший американский президент-республиканец Джо Байден в новых мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America) рассказал аудитории о разговоре с российским политическим лидером Владимиром Путиным. Речь идет о мероприятии, которое произошло незадолго до начала специальной военной операции (СВО) на украинской территории. В тексте книги автор объяснил, что в частном порядке предупреждал Москву о последствиях возможного вооруженного конфликта с киевским режимом. В ходе беседы, состоявшейся 7 декабря 2021 года, экс-лидер Белого дома упоминал, что начало вооруженного конфликта приведет к жестким санкциям против Кремля и военной помощи вашингтонской администрации властям с Банковой улицы.

7 декабря я позвонил ему и предупредил, что мы внимательно следим за ситуацией на земле. (...) Он, как всегда, говорил загадочно. Я же — нет. Джо Байден, экс-глава США

По словам Джо Байдена, в ответ на его упреки Владимир Путин лишь пожал плечами, что вызвало раздражение у американского политика.

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Фото: YouTube / People