WP: лечение от метастатического рака сильно ослабило 83-летего Байдена

18 месяцев после президентства Байден проводит преимущественно в борьбе с болезнью.

Бывший президент США Джо Байден столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Политик проходит лечение от метастатического рака и заметно ослаб, сообщило The Washington Post.

После завершения президентского срока Байдена перестали видеть в публичном пространстве. Он проводит практические все время со своей семьей и ближайшими помощниками.

Супруга политика Джилл Байден сообщила СМИ о прогрессировании онкологического заболевания у Джо Байдена. Она отметила, что метастазы распространились на костную ткань. Несмотря на то, что лечение оказывает положительный эффект, однако его последствия серьёзно сказались на физическом состоянии экс-главы государства.

На фоне серьезных проблем со здоровьем Байден в отличие от многих бывших американских президентов практически не посещает публичные мероприятия. У него также пока нет благотворительной или политической структуры.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп представил пародию на своего предшественника Джо Байдена, изобразив, как он теряется на сцене.

Фото: YouTube / The View