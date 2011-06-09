Начальника отдела полиции Петербурга отправили в СИЗО за взятку

Глава 58-го отдела полиции попался на возврате авто за 120 тысяч.

В Петербурге заключён под стражу начальник 58-го отдела полиции Выборгского района. Его обвиняют в получении взятки за возврат изъятого автомобиля.

По версии следствия, 13 августа офицер согласился помочь владельцу вернуть ранее конфискованный внедорожник "Тойота Ленд Крузер Прадо". За свои услуги он запросил 120 тыс. рублей. Предложение поступило от посредника, который действовал в рамках оперативного эксперимента.

В тот же день начальник отдела распорядился передать ему ключи от машины. Подчинённый не знал о незаконной схеме. Получив ключи, обвиняемый вручил их посреднику. Тот, в свою очередь, принял от владельца 170 тыс. рублей, из которых лишь 10 тыс. были настоящими, остальные — муляжи.

Уже на следующий день полицейского задержали. Он признал вину, но просил суд избрать более мягкую меру — домашний арест или подписку о невыезде. Однако Выборгский районный суд принял иное решение и отправил фигуранта в СИЗО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом за незаконные действия. Максимальное наказание по этой статье — до 8 лет лишения свободы.