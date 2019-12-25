Дожди и до +16 градусов ожидается в Ленобласти 27 сентября

Облачная погода и дожди прогнозируются в Ленобласти 27 сентября.

В Ленинградской области в воскресенье, 27 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, на западе региона осадки будут небольшими. Прогноз опубликовало Северо-Западное УГМС Росгидромета.

Ночью ветер будет дуть преимущественно с юго-востока и юга со скоростью 6–11 м/с. Днем он сменит направление на юго-западное и западное. В прибрежных районах порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Атмосферное давление днем начнет повышаться. Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется в теплом секторе циклона в четверг.

Фото: unsplash (Katherine Kromberg)