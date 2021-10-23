В России назвали анонс речи Трампа к нации плохой новостью для Байдена и Обамы

Планирующееся обращение американского лидера к нации может обернуться неприятностями для двух политиков.

Экс-президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения нынешнего лидера Дональда Трампа к нации. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Поводом для заявления российского политика стал анонс выступления Трампа, которое предположительно будет посвящено предполагаемому иностранному вмешательству в президентские выборы в США 2020 года.

Глава Белого дома намерен обратиться к американским гражданам 16 июля в 21:00 по восточному времени (17 июля, 04:00 по московскому времени).

Накануне телеканал MS Now сообщил, что речь Трампа будет посвящена недавно рассекреченным разведкой докладам, которые раскрывают планы иностранных государств вмешаться в выборы президента в Соединенных Штатах.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Дональда Трампа хотели убить на территории Турции, где на прошедшей неделе состоялся саммит стран-членов НАТО.

Фото: YouTube/The White House