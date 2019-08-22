В Пентагоне указали на причину дефицитов в боевых запасах США.

Администрация бывшего американского президента-дкмократа Джо Байдена пренебрегала выделением финансирования на нужды Пентагона, не восполняя при этом запасы переданных Вооруженным силам Украины западных вооружений. Соответствующей информацией с местными законодателями от 21 июля поделился шеф Пентагона Пит Хегсет на рабочих слушаниях в профильном Комитете по ассигнованиям от Сената Конгресса США. Иностранный чиновник заметил, что ранее политические деятели одобрили выделение пяти пакетов дополнительного финансирования военного министерства

Мы представляем ведомство, которое на протяжении четырех лет при прежней администрации сталкивалось с нехваткой финансирования. Для Джо Байдена финансирование министерства обороны не было приоритетной задачей. Пит Хегсет, глава Пентагона

Министр военного ведомства США уточнил, что Конгресс одобрил выделение пяти пакетов дополнительного финансирования с целью передачи оружия Украине из собственных запасов. Когда для поставок бралось оружие, то Пентагон не мог восполнять запасы в режиме реального времени из-за прежних медленных бюрократических процессов.

Пентагон назвал сумму затрат США на военную операцию против Ирана.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour